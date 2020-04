Fortnite: come ottenere 125 V-Buck gratis il 21 aprile a Vallarguta e Montespago

Se state morendo dalla voglia di mettere le mani su skin e accessori di Travis Scott in Fortnite Battaglia Reale, allora fareste bene a mettere da parte qualche gettone per i prossimi acquisti. Completando infatti le missioni di oggi di Salva il Mondo potrete accumulare almeno 125 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Cavalca il fulmine, Deserto (Livello Casa Base consigliato 70) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Sopravvissuti, Oro stagionale

Montespago

Affronta una tempesta di categoria 4, Periferia (Livello Casa Base consigliato 100) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Sopravvissuti, Ri-Vantaggio, Oro stagionale

Entrambe le missioni del giorno sono ambientate nelle aree più avanzate di Fortnite Salva il Mondo e se non le avete ancora raggiunte non preoccupatevi, dal momento che esiste un piccolo trucco per accedervi ugualmente. Per completare queste missioni basta infatti farsi invitare da un amico che può avviare le quest nella sua lobby privata, così da aggirare i limiti imposti dal gioco. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

