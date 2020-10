Fortnite: come ottenere 125 V-Buck gratis il 21 ottobre a Vallarguta e Montespago

Oggi farà il proprio debutto Fortnitemares Mida's Revenge, l'evento a tema Halloween di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 che ci accompagnerà per un paio di settimane. Se volete acquistare gli oggetti in arrivo nel negozio durante l'evento a tempo limitato, ecco qualche consiglio su come accumulare almeno 125 V-Buck in Salva il Mondo oggi, 21 ottobre.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Affronta una tempesta di categoria 3, Bunker nel deserto (Livello Casa Base consigliato 64) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Punti Esperienza Progetti, Ri-Vantaggio, 98 Biglietti Evento e Oro stagionale

Montespago

Affronta una tempesta di categoria 3, Quartiere Industriale (Livello Casa Base consigliato 108) - 40 V-Buck, Stravantaggio leggendario, Punti Esperienza Superstiti, Fulmine in bottiglia, 122 Biglietti Evento e Oro stagionale

Le missioni del giorno sono leggermente più difficili rispetto a quelle proposte negli scorsi giorni e per portarle a termine è necessario disporre di eroi e armi di alto livello (possibilmente a 4/5 stelle). Per accedere ugualmente alle missioni anche se non avete sbloccato l'accesso a Vallarguta o Montespago, le ultime due aree di gioco, vi suggeriamo di chiedere aiuto a qualche amico di livello più alto (e con più progressi nella quest principale) per unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra nella schermata principale di Salva il Mondo, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici". In questo modo potrete aggirare le limitazioni imposte da Epic Games e potrete completare la missione ricevendo tutte le ricompense a tempo.

