Fortnite: come ottenere 125 V-Buck gratis il 23 settembre a Vallarguta e Montespago

In attesa di scoprire quali saranno le novità dell'aggiornamento alla versione 14.20 di Fortnite Capitolo 2, vi proponiamo l'elenco di missioni odierne di Salva il Mondo grazie alle quali potrete accumulare almeno 120 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Recupera i dati, Città Fantasma (Livello Casa Base consigliato 64) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Ri-Vantaggio, 98 Biglietti Evento e Oro stagionale

Montespago

Evacua il rifugio, Città (Livello Casa Base consigliato 88) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Punti Esperienza Superstiti, Pura Goccia di Pioggia, 115 Biglietti Evento e Oro stagionale

Nel caso in cui non doveste avere accesso ad una di queste missioni perché non avete ancora sbloccato Montespago o Vallarguta, potete chiedere aiuto a qualche amico e unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Sapevate che a breve arriveranno due emote dedicate ai BTS in Fortnite?