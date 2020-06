Fortnite: come ottenere 125 V-Buck gratis il 24 giugno a Vallarguta e Montespago

Anche oggi è possibile accumulare parecchi gettoni completando delle missioni di Fortnite Salva il Mondo, così da poter fare nuovi acquisti nel negozio oggetti della Battaglia Reale. Solo per oggi, infatti, si possono mettere da parte almeno 125 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Affronta una tempesta di categoria 3, Quartiere Industriale autunnale (Livello Casa Base consigliato 70) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Ri-Vantaggio, Oro stagionale

Montespago

Affronta una tempesta di categoria 2, Periferia (Livello Casa Base consigliato 100) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Ri-Vantaggio, Oro stagionale

Se per qualche motivo non avete ancora completato il quantitativo sufficiente di quest utile a sbloccare l'accesso ad una di queste aree, potete al solito chiedere aiuto a qualche amico e unirvi a lui in una lobby privata, in modo tale da aggirare le limitazioni imposte dagli sviluppatori. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

