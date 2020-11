Fortnite: come ottenere 125 V-Buck gratis il 24 novembre tra Vallarguta e Montespago

Aspettando che i giocatori della NFL facciano il loro ritorno nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2 con uno stile aggiuntivo, ecco le missioni di Salva il Mondo che vi permetteranno di accumulare almeno 125 V-Buck solo oggi, 24 novembre 2020.

Prima di proporvi l'elenco completo delle missioni attive fino alle ore 2:00 italiane di questa notte, vi suggeriamo come sempre di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense possono variare da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Affronta una tempesta di categoria 1, Città Fantasma (Livello Casa Base consigliato 70) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Biglietti Evento e Oro stagionale

Montespago

Consegna la bomba, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 100) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Eroe, Biglietti Evento e Oro stagionale

Oggi le missioni sono un po' più complesse rispetto a quelle proposte negli scorsi giorni, dal momento che sono ambientate nella terza e nella quarta area di Salva il Mondo. A meno che non abbiate già sbloccato entrambe le zone e disponiate di armi ed eroi di alto livello, vi suggeriamo di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra nella schermata principale di Salva il Mondo, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici". Così facendo aggirerete le limitazioni imposte dal gioco e potrete completare la missione ricevendo tutte le ricompense a tempo.

Sapevate che ancora per qualche giorno sarà possibile sbloccare gratis la copertura Nebbia arcobaleno in Fortnite Capitolo 2 grazie alla collaborazione con l'app Houseparty?