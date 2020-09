Fortnite: come ottenere 125 V-Buck gratis il 24 settembre a Vallarguta e Montespago

La skin di Blade sta per arrivare nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2 e se non volete lasciarvi sfuggire il nuovo supereroe, vi suggeriamo di completare le missioni di Salva il Mondo di oggi e accumulare almeno 125 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Recupera i dati, Bunker nel deserto (Livello Casa Base consigliato 70) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Ri-Vantaggio, 102 Biglietti Evento e ro stagionale

Montespago

Evacua il rifugio, Tropici (Livello Casa Base consigliato 88) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Stravantaggio viola, 115 Biglietti Evento e Oro stagionale

Siete ancora indietro con la quest principale e non avete ancora accesso a Vallarguta o a Montespago? Nessun problema, poiché vi basterà fare in modo che uno dei vostri amici vi inviti nel suo party privato per fare in modo di completare le missioni di oggi ignorando i limiti imposti dal gioco. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

