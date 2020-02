Fortnite: come ottenere 125 V-Buck gratis il 28 febbraio a Vallarguta e Montespago

Se dovesse venirvi voglia di acquistare le nuove skin Lepre Lupina e Lamaleonte nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale potrebbero interessarvi le nuove missioni del giorno di Salva il Mondo, utili ad accumulare almeno 125 V-Buck in pochi minuti.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Consegna la bomba, Quartiere industriale autunnale (Livello Casa Base consigliato 64) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Ri-Vantaggio, Oro stagionale, 98 biglietti lunari

Montespago

Cavalca il fulmine, Foresta (Livello Casa Base consigliato 124) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Eroi X2, Oro stagionale, 126 biglietti lunari

Come sempre, nel caso in cui non doveste avere accesso ad una o più aree di gioco potete sempre fare in modo che un amico crei una lobby privata e vi inviti, così da aggirare le limitazioni imposte dal gioco. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

