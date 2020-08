Fortnite: come ottenere 125 V-Buck gratis il 29 agosto a Vallarguta e Montespago

Sembra proprio che altri supereroi Marvel stiano per arrivare nel negozio oggetti nel corso della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 e, per non farvi trovare impreparati, vi suggeriamo di completare tutte le missioni del giorno di Salva il Mondo per accumulare almeno 125 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Evacua il rifugio, Città autunnale (Livello Casa Base consigliato 58) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Pura goccia di pioggia, Oro stagionale

Montespago

Combatti la tempesta, Foresta (Livello Casa Base consigliato 76) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Oro stagionale

Nonostante siano entrambe ambientate nelle ultime due aree di gioco, queste missioni non sono in realtà molto complesse e bastano armi ed eroi di livello medio-alto per poterle affrontare senza particolari preoccupazioni. Se non avete la possibilità di avviare una di queste missioni, vi suggeriamo di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

