Fortnite: come ottenere 125 V-Buck gratis il 30 marzo a Vallarguta e Montespago

A breve inizierà la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 e, con essa, arriverà anche un nuovo Pass Battaglia ricco di skin e altre ricompense. Se volete iniziare a mettere da parte qualche gettone, ecco come ottenere almeno 125 V-Buck in Salva il Mondo solo per oggi, 30 marzo 2020.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Evacua il rifugio, Città Fantasma (Livello Casa Base consigliato 64) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Eroi, Oro stagionale, 98 biglietti lunari

Montespago

Affronta una tempesta di categoria 3, Periferia (Livello Casa Base consigliato 100) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Stravantaggio leggendario (arancione), Oro stagionale, 120 biglietti lunari

Se una di queste missioni dovesse risultarvi essere inaccessibile per via del vostro livello, potete aggirare tale limitazione semplicemente chiedendo aiuto ad un amico ed unendovi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

