Fortnite: come ottenere 130 V-Buck gratis il 13 settembre a Montespago

Volete acquistare una delle nuove skin del negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale ma non avete abbastanza V-Buck? Allora potreste approfittare delle missioni del giorno di Salva il Mondo per accumulare in pochi minuti almeno 130 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Montespago

Ripara il rifugio, Tropicale (Livello Casa Base consigliato 76) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Ri-Vantaggio, Fulmine in bottiglia, 108 Biglietti Evento e Oro stagionale

Ripara il rifugio, Bunker nel deserto (Livello Casa Base consigliato 140) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Ri-Vantaggio, Stravantaggio leggendario (arancione), 130 Biglietti Evento e Oro stagionale

Entrambe le missioni di oggi sono ambientate a Montespago, l'ultima area di gioco, e la seconda della lista appartiene al gruppo di attività più complesse tra quelle attualmente disponibili. Nel caso in cui non doveste disporre dei requisiti necessari ad avviare una di queste missioni, potete provare a completarla ugualmente chiedendo aiuto a qualche amico e unendovi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Sapevate che il nuovo bundle Samurai Scatenato di Fortnite contiene anche l'accesso a Salva il Mondo?