Fortnite: come ottenere 130 V-Buck gratis il 28 aprile a Montespago

Concluso l'evento dedicato a Travis Scott, si resta in attesa della prossima grande collaborazione di Fortnite Battaglia Reale e delle skin ispirate a nuove Icone pop. Se state iniziando ad accumulare gettoni per i futuri acquisti, ecco i consigli per ottenere solo per oggi almeno 130 V-Buck in Salva il Mondo.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Montespago

Evacua il rifugio, Periferia (Livello Casa Base consigliato 76) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Sopravvissuti, Occhio della Tempesta, Oro stagionale

Recupera i dati, Praterie (Livello Casa Base consigliato 82) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Frammento di Tempesta, Oro stagionale

Se non potete avviare le missioni di Montespago, ricordate che è possibile completare ugualmente queste due allerte del giorno chiedendo aiuto ad uno dei vostri amici, il quale può invitarvi nella sua lobby privata ed eludere le limitazioni imposte dal gioco. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già letto i nostri consigli su come ottenere il piccone Ascia dei Campioni CCFN?