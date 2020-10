Fortnite: come ottenere 135 V-Buck gratis il 7 ottobre tra Pietralegno e Vallarguta

Epic Games continua a proporre numerose missioni a base di V-Buck nel suo Fortnite Salva il Mondo, così da permettere ai giocatori di mettere da parte gettoni da spendere nel negozio oggetti della battle royale. Oggi, 7 ottobre 2020, si possono accumulare almeno 135 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Recupera i dati, Quartiere Industriale (Livello Casa Base consigliato 9) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Pura Goccia di Pioggia, 50 Biglietti Evento e Oro stagionale

Recupera i dati, Foresta (Livello Casa Base consigliato 15) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, 50 Biglietti Evento e Oro stagionale

Vallarguta

Cavalca il fulmine, Thunder Route 99 (Livello Casa Base consigliato 70) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Sopravvissuti, Stravantaggio viola, Occhio della Tempesta, 102 Biglietti Evento e Oro stagionale

Se per le due missioni di Pietralegno non dovrebbero esserci problemi per qualsiasi giocatore in possesso di Salva il Mondo, l'attività ambientata a Vallarguta potrebbe essere impossibile da avviare per chi è di livello troppo basso o non ha ancora sbloccato l'area: in questi casi vi suggeriamo di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Sapevate che Epic ha finalmente risolto il grave bug della skin di Wolverine in Fortnite?