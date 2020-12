Fortnite: come ottenere 140 V-Buck gratis il 3 dicembre tra Pietralegno e Vallarguta

Con l'arrivo della Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2 e delle prima skin natalizie nel negozio oggetti, qualche gettone extra per gli acquisti non dà certo fastidio. Ecco quindi i consigli utili ad ottenere almeno 140 V-Buck in Salva il Mondo grazie alle missioni attive solo oggi, 3 dicembre 2020.

Prima di proporvi l'elenco completo delle missioni attive fino alle ore 2:00 italiane di questa notte, vi suggeriamo come sempre di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense possono variare da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Affronta una tempesta di categoria 1, Città (Livello Casa Base consigliato 5) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Eroe X2, Biglietti Evento e Oro stagionale

Tavolaccia

Recupera i dati, Quartiere Industriale autunnale (Livello Casa Base consigliato 23) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Fulmine in bottiglia, Biglietti Evento e Oro stagionale

Vallarguta

Consegna la bomba, Città Fantasma (Livello Casa Base consigliato 64) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Punti Esperienza Progetti, Biglietti Evento e Oro stagionale

Le missioni di oggi spaziano tra le prime tre aree della modalità cooperativa di Fortnite e l'unica che potrebbe darvi qualche problema per via della difficoltà è l'ultima, ambientata a Vallarguta. Per accedere ugualmente alla missione anche se non avete sbloccato l'accesso a Vallarguta, vi suggeriamo di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra nella schermata principale di Salva il Mondo, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici". Così facendo aggirerete le limitazioni imposte dal gioco e potrete completare la missione ricevendo tutte le ricompense a tempo.

Sapevate che sulle nostre pagine trovate la guida su come raccogliere 500 Lingotti nella Stagione 5 di Fortnite?