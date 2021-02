Fortnite: come ottenere 140 V-Buck gratis l'8 febbraio 2021 a Pietralegno e Tavolaccia

Il nuovo bundle dedicato a Tess è ora disponibile nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale. Se volete accaparrarvi l'intero set e non avete abbastanza gettoni, ecco come accumulare almeno 140 V-Buck in Salva il Mondo grazie alle missioni di oggi, lunedì 8 febbraio 2021.

Prima di proporvi l'elenco completo delle missioni attive fino all'una italiana di questa notte, vi suggeriamo come sempre di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense possono variare da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Combatti la Tempesta, Zona Industriale (Livello Casa Base consigliato 15) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti x660, Punti Esperienza Superstiti, Marchingegno rotante, 50 Biglietti Lunari e Oro stagionale

Tavolaccia

Affronta una tempesta di categoria 3, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 40) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Fulmine in Bottiglia x5, Stravantaggio non comune (verde), 72 Biglietti Lunari e Oro stagionale

Consegna la bomba, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 46) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Occhio della Tempesta x5, Ri-Vantaggio, 80 Biglietti Lunari e Oro stagionale

Le tre missioni di oggi sono molto semplici, dal momento che sono ambientate nelle prime due aree della modalità cooperativa di Fortnite: Pietralegno e Tavolaccia. Se per qualche motivo non avete ancora raggiunto la seconda area del gioco e volete ottenerne ugualmente le ricompense, vi suggeriamo di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra nella schermata principale di Salva il Mondo, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici". Così facendo aggirerete le limitazioni imposte dal gioco e potrete completare la missione ricevendo tutte le ricompense a tempo.

Va precisato che queste attività permettono di ottenere V-Buck gratuitamente solo per i giocatori che godono dello status Fondatore di Fortnite Salva il Mondo, ovvero coloro i quali hanno acquistato il gioco durante la fase di accesso anticipato. Questo significa che se avete acquistato il gioco dopo il 2 luglio 2020 non avete possibilità di ottenere i V-Buck gratis completando le attività elencate sopra.

