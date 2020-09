Fortnite: come ottenere 145 V-Buck gratis il 18 settembre a Pietralegno e Vallarguta

Quella di oggi è una gran giornata per i cacciatori di gettoni di Fortnite Capitolo 2, dal momento che è possibile completare una manciata di missioni in Salva il Mondo per accaparrarsi almeno 145 V-Buck senza spendere un solo centesimo.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Recupera i dati, Periferia (Livello Casa Base consigliato 5) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Eroe, 50 Biglietti Evento e Oro stagionale

Vallarguta

Affronta una tempesta di categoria 2, Bunker nel deserto (Livello Casa Base consigliato 52) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Stravantaggio verde, 88 Biglietti Evento e Oro stagionale

Consegna la bomba, Città Fantasma (Livello Casa Base consigliato 58) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Punti Esperienza Superstiti, 92 Biglietti Evento e Oro stagionale

La prima di queste missioni può essere tranquillamente completata tramite il matchmaking, poiché è accessibile a chiunque abbia anche solo completato il tutorial del gioco. Le altre due attività potrebbero invece darvi qualche problema, essendo entrambe ambientate nella terza delle quattro aree di gioco, Vallarguta. Nel caso in cui non foste in grado di avviare queste missioni, potete al solito chiedere aiuto a qualche amico e unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già letto la nostra guida su come decollare da tutte le mani di Sentinel senza toccare il terreno in Fortnite?