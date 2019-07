Fortnite: come ottenere 145 V-Buck gratis il 7 luglio a Pietralegno e Tavolaccia

Dopo un altro periodo di riposo, ecco che le missioni con V-Buck tra le ricompense fanno il proprio ritorno in Fortnite Salva il Mondo, giusto in tempo per l'arrivo della nuova skin Beach Bomber nel negozio della Battaglia Reale.

Prima di iniziare con l'elenco delle allerte, vi ricordiamo come sempre che è consigliabile completare sia le missioni che l'Incarico Giornaliero, in modo da accumulare solo oggi almeno 145 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Combatti la Tempesta, Città (Livello Casa Base consigliato 5) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Punti Esperienza Eroe, Oro stagionale, 50 Biglietti Estate

Tavolaccia

Recupera i dati, Periferia (Livello Casa Base consigliato 23) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Oro stagionale, 55 Biglietti Estate

Monstespago

Recupera i dati, Prateria (Livello Casa Base consigliato 116) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, STRAVANTAGGIO leggendario, Oro stagionale, 124 Biglietti Estate

Non dovreste riscontrare alcun problema nel completare le prime due missioni, accessibili anche per i giocatori alle prime armi. La terza, ambientata a Montespago, richiede invece equipaggiamento e personaggi di alto livello e, per alcuni di voi, potrebbe essere inaccessibile. Potete ovviare al problema facendovi aiutare da qualche amico in una lobby privata, così che il gioco possa ignorare eventuali limiti di livello. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

