Fortnite: come ottenere 150 V-Buck gratis l'11 giugno a Tavolaccia e Vallarguta

Se siete dei cacciatori di V-Buck di Fortnite Salva il Mondo, allora quella di oggi è una giornata perfetta per accumulare un bel po' di gettoni da spendere poi sulle nuove skin della Battaglia Reale.

Fino alle ore 2:00 di questa notte potrete infatti completare 3 diverse missioni e mettere da parte almeno 150 V-Buck. Ovviamente vi consigliamo caldamente accompagnare alle allerte del giorno anche gli Incarichi Giornalieri, i quali vi garantiranno un minimo di 50 e un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le missioni del giorno:

Tavolaccia

Cavalca il fulmine, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 28) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale, 60 Biglietti Estate

Vallarguta

Ripara il rifugio, Deserto (Livello Casa Base consigliato 46) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Punti Esperienza Progetti, Oro stagionale, 80 Biglietti Estate

Combatti la tempesta, Periferia (Livello Casa Base consigliato 52) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, STRAVANTAGGIO non comune!, Oro stagionale, 88 Biglietti Estate

Si tratta oggi di missioni che dovrebbero essere accessibili a tutti ma, nel caso in cui non lo fossero, potrete sempre creare una lobby privata per invitare i vostri amici e completare ugualmente le missioni elencate sopra. Per creare un party con i vostri amici vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare Privacy e impostarla su "Solo Amici", il che vi permetterà di ignorare i limiti di livello.

