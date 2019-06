Fortnite: come ottenere 150 V-Buck gratis il 23 giugno a Tavolaccia e Montespago

Quella di oggi è una delle giornate più ricche della stagione di Fortnite Salva il Mondo, poiché in pochi semplici passi è possibile mettere da parte almeno 150 V-Buck che potrete poi spendere nel negozio oggetti, magari per una delle skin dell'evento 14 Days of Summer di Fortnite.

Portando a termine le tre missioni che trovate di seguito e l'Incarico Giornaliero potrete accumulare un bel po' di gettoni, ma vi ricordiamo come sempre che alle ore 2:00 di questa notte ci sarà il nuovo reset e non potrete più recuperare le allerte.

Ecco di seguito le missioni del giorno:

Tavolaccia

Recupera i dati, Città Autunnale (Livello Casa Base consigliato 23) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Oro stagionale, 55 Biglietti Estate

Affronta una tempesta di categoria 2, Praterie (Livello Casa Base consigliato 34) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Fulmine in bottiglia, Oro stagionale, 65 Biglietti Estate

Montespago

Affronta una tempesta di categoria 3, Periferia (Livello Casa Base consigliato 82) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, RIVANTAGGIO leggendario!, Oro stagionale, 112 Biglietti Estate

Dal momento che non tutti i giocatori hanno accesso a Tavolaccia e a Montespago, vi consigliamo di chiedere aiuto a qualche amico che è già in queste aree per completare ciascuna missioni. Per creare un party privato con i vostri amici vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

