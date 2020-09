Fortnite: come ottenere 150 V-Buck gratis il 5 settembre a Tavolaccia e Montespago

Stando alle ultime informazioni dei dataminer, presto potrebbero arrivare altri supereroi Marvel nel negozio oggetti della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 e c'è chi sostiene persino che stiano per fare la propria comparsa anche Spider-Man e Carnage. Se volete iniziare ad accumulare gettoni, ecco come ottenere solo oggi almeno 150 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Cavalca il fulmine, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 23) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Punti Esperienza Superstiti, Pura Goccia di Pioggia X10, 55 Biglietti Evento, Oro stagionale

Cavalca il fulmine, Città autunnale (Livello Casa Base consigliato 23) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Pura Goccia di Pioggia X10, 55 Biglietti Evento, Oro stagionale

Montespago

Recupera i dati, Periferia (Livello Casa Base consigliato 108) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Stravantaggio epico (viola) X80, 108 Biglietti Evento, Oro stagionale

Come potete vedere, oggi c'è l'imbarazzo della scelta per quello che riguarda le allerte a base di V-Buck e almeno le prime due missioni ambientate a Tavolaccia non dovrebbero crearvi alcun problema a livello di difficoltà. Per quanto riguarda invece la terza, ambientata a Montespago, vi suggeriamo di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

