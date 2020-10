Fortnite: come ottenere 150 V-Buck gratis il 9 ottobre tra Pietralegno e Montespago

Anche oggi, 9 ottobre 2020, è possibile accumulare almeno 150 V-Buck completando una serie di semplici missioni in Fortnite Salva il Mondo, così da poterle poi spendere nel negozio della Battaglia Reale.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Recupera i dati, Periferia (Livello Casa Base consigliato 19) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Pura Goccia di Pioggia, 52 Biglietti Evento e Oro stagionale

Tavolaccia

Combatti la Tempesta, Quartiere Industriale (Livello Casa Base consigliato 38) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Punti Esperienza Superstiti, Fulmine in bottiglia, 65 Biglietti Evento e Oro stagionale

Montespago

Recupera i dati, Prateria (Livello Casa Base consigliato 124) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Fulmine in bottiglia, Pura Goccia di Pioggia, 126 Biglietti Evento e Oro stagionale

Se una delle missioni odierne dovesse essere ambientata in un'area che ancora non avete sbloccato tramite la quest principale, allora vi suggeriamo di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

