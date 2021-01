Fortnite: come ottenere 155 V-Buck gratis il 20 gennaio a Vallarguta

In attesa che le skin di Fortnite Capitolo 2 dedicate alle più famose squadre di calcio come Juventus, Inter e Milan facciano il proprio debutto nel negozio oggetti, ecco i consigli su come accumulare almeno 155 V-Buck in Salva il Mondo grazie alle missioni di oggi, mercoledì 20 gennaio 2021.

Prima di proporvi l'elenco completo delle missioni attive fino all'una italiana di questa notte, vi suggeriamo come sempre di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense possono variare da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Affronta una tempesta di categoria 2, Periferia autunnale (Livello Casa Base consigliato 58) - 35 V-Buck, Stravantaggio raro (blu), Punti Esperienza Superstiti, Biglietti Evento e Oro stagionale

Affronta una tempesta di categoria 2, Bunker della Thunder Route 99 (Livello Casa Base consigliato 64) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Punti Esperienza Superstiti, Biglietti Evento e Oro stagionale

Affronta una tempesta di categoria 2, Bunker della Thunder Route 99 (Livello Casa Base consigliato 64) - 35 V-Buck, Stravantaggio raro (blu), Punti Esperienza Superstiti, Biglietti Evento e Oro stagionale

Le missioni del giorno sono tutte ambientate a Vallarguta, la terza delle quattro aree presenti nel gioco. Nel caso in cui non abbiate ancora accesso a questa zona del mondo di gioco, vi suggeriamo come sempre di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra nella schermata principale di Salva il Mondo, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici". Così facendo aggirerete le limitazioni imposte dal gioco e potrete completare la missione ricevendo tutte le ricompense a tempo.

