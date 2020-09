Fortnite: come ottenere 155 V-Buck gratis il 9 settembre tra Tavolaccia e Vallarguta

Anche oggi il reset di Fortnite Salva il Mondo propone ai giocatori un bel po' di missioni attraverso le quali è possibile ottenere gratuitamente dei V-Buck. Portando a termine le nuove attività, infatti, si possono accumulare almeno 155 V-Buck da spendere poi nel negozio oggetti della Battaglia Reale.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Ripara il rifugio, Periferia (Livello Casa Base consigliato 34) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Ri-Vantaggio, 65 Biglietti Evento e Oro stagionale

Vallarguta

Cavalca il fulmine, Thunder Route 99 (Livello Casa Base consigliato 64) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti X2, Ri-Vantaggio, 98 Biglietti Evento e Oro stagionale

Montespago

Cavalca il fulmine, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 108) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Frammento di Tempesta, 122 Biglietti Evento e Oro stagionale

Ancora una volta le aree coinvolte sono diverse e non tutti i giocatori potrebbero aver completato abbastanza missioni da aver accesso a tutte le zone in questione. Nel caso in cui una o più missioni dovessero essere per voi inaccessibili, vi suggeriamo di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

