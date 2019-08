Fortnite: come ottenere 160 V-Buck gratis il 17 agosto a Vallarguta e Montespago

Le missioni a base di V-Buck sono tornate più numerose che mai in Fortnite Salva il Mondo e solo nella giornata di oggi potrete aggiungere al vostro portafoglio virtuale almeno 160 V-Buck, utili all'acquisto del Pass Battaglia della Stagione X o di qualche skin nel negozio oggetti.

Vi consigliamo al solito di completare non solo le missioni del giorno ma anche l'Incarico Giornaliero, così da aggiungere anche dai 50 ai 100 V-Buck al vostro bottino.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Consegna la bomba, Città (Livello Casa Base consigliato 58) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Oro stagionale, Rivantaggio

Affronta una tempesta di categoria 3, Deserto (Livello Casa Base consigliato 64) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Oro stagionale, Stravantaggio raro

Montespago

Evacua il rifugio, Foresta (Livello Casa Base consigliato 100) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Frammento di Tempesta, Oro stagionale

Si tratta in questo caso di missioni di livello piuttosto alto e, di conseguenza, potreste non avere accesso a queste aree. Il consiglio è in questi casi di creare una lobby privata per farvi aiutare da qualche amico. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Sapevate che un leak ha svelato le missioni Smash & Grab di Fortnite, in arrivo la prossima settimana?