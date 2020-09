Fortnite: come ottenere 160 V-Buck gratis il 7 settembre tra Tavolaccia e Montespago

Tornano le missioni del giorno di Fortnite Salva il Mondo ricche di gettoni tra le ricompense e grazie alle quali si possono accumulare in pochi minuti almeno 160 V-Buck, utili per fare acquisti nel negozio oggetti della Battaglia Reale.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Recupera i dati, Città autunnale (Livello Casa Base consigliato 46) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Pura Goccia di Pioggia, 80 Biglietti Evento e Oro stagionale

Vallarguta

Combatti la tempesta, Thunder Route 99 (Livello Casa Base consigliato 46) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Minerale di Malachite, Occhio della Tempesta, 80 Biglietti Evento e Oro stagionale

Montespago

Ripara il rifugio, Tropici (Livello Casa Base consigliato 124) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Fulmine in Bottiglia, Ri-Vantaggio, 126 Biglietti Evento e Oro stagionale

Le missioni del giorno sono sparse in giro per il mondo di gioco e molto probabilmente avrete difficoltà solo nel completamento dell'ultima missione della lista, ambientata a Montespago. Nel caso in cui non foste in grado di accedere all'area in questione, vi suggeriamo di chiedere una mano ad uno dei vostri amici di livello più alto, così che possa invitarvi nella sua lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

