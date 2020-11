Fortnite: come ottenere 165 V-Buck gratis il 1 novembre tra Vallarguta e Montespago

Volete acquistare una delle tantissime skin di Halloween attualmente in vendita nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale? Allora potrebbero farvi comodo i 165 V-Buck che si possono ottenere solo per oggi, 1 novembre 2020, completando alcune semplici missioni in Salva il Mondo.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Ripara il rifugio, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 58) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Fulmine in bottiglia, Ri-Vantaggio, 92 Biglietti Evento e Oro stagionale

Montespago

Ripara il rifugio, Periferia (Livello Casa Base consigliato 82) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Stravantaggio blu, Ri-Vantaggio, 112 Biglietti Evento e Oro stagionale

Ripara il rifugio, Bunker nel deserto (Livello Casa Base consigliato 132) - 40 V-Buck, Stravantaggio arancione, Punti Esperienza Superstiti, Ri-Vantaggio, 128 Biglietti Evento e Oro stagionale

Le missioni del giorno sono ambientate nelle ultime due aree di Fortnite Salva il Mondo, ovvero Vallarguta e Montespago. La terza ed ultima allerta è la più complessa di tutte e rientra fra le attività più difficili tra quelle attualmente disponibili nella modalità cooperativa del gioco Epic Games. Nel caso in cui non foste di livello abbastanza alto per affrontare o avviare una di queste missioni, vi suggeriamo di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra nella schermata principale di Salva il Mondo, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici". Così facendo aggirerete le limitazioni imposte dal gioco e potrete completare la missione ricevendo tutte le ricompense a tempo.

