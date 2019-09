Fortnite: come ottenere 165 V-Buck gratis il 17 settembre a Vallarguta e Montespago

Siete nuovamente a corto di V-Buck e desiderate una delle nuove skin del negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale? Nessun problema, poiché oggi è possibile accumulare almeno 165 V-Buck completando alcune missioni di Salva il Mondo.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni odierne vi consigliamo come sempre di portare a compimento anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Affronta una tempesta di categoria 2, Deserto (Livello Casa Base consigliato 70) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Sopravvissuti, Ri-Vantaggio, Oro stagionale

Montespago

Combatti la tempesta, Zona industriale(Livello Casa Base consigliato 124) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Ri-Vantaggio, Oro stagionale

Affronta una tempesta di categoria 2, Foresta (Livello Casa Base consigliato 126) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Sopravvissuti, Ri-Vantaggio, Oro stagionale

Le missioni di oggi potrebbero non essere alla portata di tutti e, se siete di livello troppo basso o non disponete dell'equipaggiamento necessario ad affrontarle, potete sempre chiedere aiuto ad un amico tramite lobby privata. Questo sistema vi permetterà agilmente di ignorare eventuali limiti di livello ed entrare anche in missioni ambientate nelle aree per voi inaccessibili. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già aggiunto al vostro armadietto il Pacchetto Celebrativo PlayStation Plus di Fortnite?