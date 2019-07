Fortnite: come ottenere 175 V-Buck gratis il 3 luglio a Pietralegno e Tavolaccia

Dopo una serie di giornate prive di missioni con i ricercatissimi gettoni tra le ricompense, i giocatori di Fortnite Salva il Mondo possono rifarsi con una nuova ondata di allerte che vi permetteranno di mettere da parte almeno 175 V-Buck.

Vi consigliamo come sempre di completare sia le missioni del giorno che l'Incarico giornaliero, la cui ricompensa varia da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Combatti la Tempesta, Periferia (Livello Casa Base consigliato 9) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Punti Esperienza Eroe, Oro stagionale, 50 Biglietti Estate

Recupera i dati, Periferia (Livello Casa Base consigliato 19) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Oro stagionale, 52 Biglietti Estate

Tavolaccia

Cavalca il Fulmine, Foresta (Livello Casa Base consigliato 34) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Punti Esperienza Eroe, Oro stagionale, 60 Biglietti Estate

Montespago

Affronta una tempesta di categoria 3, Foresta (Livello Casa Base consigliato 34) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Punti Esperienza Eroe, Oro stagionale, 128 Biglietti Estate

La difficoltà delle missioni di oggi varia in base all'area e quella più difficile è senza dubbio quella ambientata a Montespago. Se non avete accesso ad una o più missioni dell'elenco, potete creare sempre una lobby privata per farvi aiutare da qualche amico. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Sapevate che l'evento Fortnite x Stranger Things sta per arrivare? Pare inoltre che l'arma Fuori Magazzino del giorno sia la Sei Colpi.