Fortnite: come ottenere 180 V-Buck gratis il 31 marzo a Tavolaccia e Vallarguta

Nelle ultime ore è stato pubblicato il nuovo leak con le skin nascoste nell'aggiornamento 12.30 di Fortnite Battaglia Reale e, se qualcuno dei costumi dovesse piacervi particolarmente, sappiate che è possibile iniziare ad accumulare almeno 180 V-Buck in Salva il Mondo grazie alle missioni di oggi.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Combatti la tempesta, Città autunnale (Livello Casa Base consigliato 23) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Oro stagionale, 55 biglietti lunari

Affronta una tempesta di categoria 3, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 40) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Pura goccia di pioggia, Oro stagionale, 72 biglietti lunari

Vallarguta

Recupera i dati, Foresta (Livello Casa Base consigliato 52) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Fulmine in bottiglia, Oro stagionale, 88 biglietti lunari

Affronta una tempesta di categoria 2, Praterie (Livello Casa Base consigliato 70) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti X2, Oro stagionale, 102 biglietti lunari

Le missioni di oggi sono piuttosto semplici e, a meno che non dobbiate ancora sbloccare l'accesso a Vallarguta, potrete tranquillamente avviare la partita tramite matchmaking. Se invece non avete accesso a queste missioni, vi consigliamo come sempre di fare in modo che un amico crei una lobby privata per poi invitarvi, così da aggirare le limitazioni di livello. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

