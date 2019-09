Fortnite: come ottenere 180 V-Buck gratis il 9 settembre tra Pietralegno e Montespago

Ancora una volta Epic Games è stata particolarmente generosa con i giocatori di Fortnite Salva il Mondo, i quali possono portare a termine alcune missioni per accumulare almeno 180 V-Buck da spendere in Lama o contenuti del negozio oggetti della Battaglia Reale.

Prima di lasciarvi all'elenco delle missioni, vi consigliamo al solito di completare anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Recupera i dati, Periferia (Livello Casa Base consigliato 5) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale

Tavolaccia

Combatti la tempesta, Foresta (Livello Casa Base consigliato 23) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Minerale d'argento, Oro stagionale

Vallarguta

Affronta una tempesta di categoria 2, Deserto (Livello Casa Base consigliato 64) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Ri-vantaggio, Oro stagionale

Montespago

Evacua il rifugio, Città (Livello Casa Base consigliato 124) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Fulmine in bottiglia, Oro stagionale

Si tratta di missioni dalla difficoltà che varia in base all'area di appartenenza e vi consigliamo quindi di chiedere aiuto ai vostri amici per affrontare quelle più complesse tramite lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già visto completato tutte le missioni Distruggi e Arraffa di Fortnite?