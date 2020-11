Fortnite: come ottenere 185 V-Buck gratis il 17 novembre tra Tavolaccia e Vallarguta

Tra pochi giorni la skin di Venom arriverà nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2. Se non siete abbastanza bravi da competere nella Coppa Venom, ecco come iniziare ad accumulare almeno 185 V-Buck in Salva il Mondo nelle missioni attive solo oggi, 17 novembre 2020.

Prima di proporvi l'elenco completo delle missioni attive fino alle ore 2:00 italiane di questa notte, vi suggeriamo come sempre di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense possono variare da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Affronta una tempesta di categoria 2, Periferia (Livello Casa Base consigliato 40) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Ri-Vantaggio, 72 Biglietti Evento e Oro stagionale

Vallarguta

Recupera i dati, Città Fantasma (Livello Casa Base consigliato 58) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Ri-Vantaggio, 92 Biglietti Evento e Oro stagionale

Affronta una tempesta di categoria 2, Città (Livello Casa Base consigliato 58) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Ri-Vantaggio X2, 92 Biglietti Evento e Oro stagionale

Consegna la bomba, Quartiere Industriale (Livello Casa Base consigliato 64) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Fulmine in bottiglia, Stravantaggio blu, 115 Biglietti Evento e Oro stagionale

Se la missione di Tavolaccia non dovrebbe darvi alcun problema, quelle più insidiose potrebbero essere le tre ambientate a Vallarguta, la penultima area presente nel gioco. Come al solito, se non avete ancora sbloccato la zona della modalità PvE di Fortnite Salva il Mondo vi consigliamo di farvi aiutare da qualche amico e di unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato non occorre far altro che aprire il menu a tendina in alto a destra nella schermata principale di Salva il Mondo, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Sapevate che i possessori di uno dei più recenti processori Intel possono sbloccare gratis l'esclusiva skin Fendiflutti in Fortnite?