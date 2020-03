Fortnite: come ottenere 190 V-Buck gratis il 21 marzo tra Pietralegno e Montespago

Vi mancano solo pochi gettoni all'acquisto del costoso bundle Leggende Succose di Fortnite Battaglia Reale? Ecco allora una serie di consigli per ottenere nelle prossime ore almeno 120 V-Buck in Salva il Mondo.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Cavalca il fulmine, Periferia (Livello Casa Base consigliato 19) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Pura goccia di pioggia, Oro stagionale, 52 biglietti lunari

Vallarguta

Cavalca il fulmine, Periferia autunnale (Livello Casa Base consigliato 52) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Sopravvissuti, Fulmine in bottiglia, Oro stagionale, 88 biglietti lunari

Evacua il rifugio, Periferia (Livello Casa Base consigliato 64) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Fulmine in bottiglia, Oro stagionale, 98 biglietti lunari

Montespago

Affronta una tempesta di categoria 4, Quartiere industriale (Livello Casa Base consigliato 108) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Punti Esperienza Eroi, Oro stagionale, 122 biglietti lunari

È probabile che alcune di queste missioni siano per voi inaccessibili a causa del livello consigliato ma, per fortuna, è possibile aggirare tale limite sfruttando a proprio vantaggio il sistema di lobby private (chiedendo ad un vostro amico di livello più alto di crearne una). Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già portato a termine tutte le sfide della Settimana 5 della Stagione 2 di Fortnite?