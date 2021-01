Fortnite: come ottenere 190 V-Buck gratis il 28 gennaio 2021 tra Tavolaccia e Montespago

Volete acquistare una delle tantissime skin dedicate al calcio e attualmente in vendita nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale? Allora seguite i nostri consigli per accumulare solo oggi, giovedì 28 gennaio 2021, almeno 190 V-Buck in Salva il Mondo.

Prima di proporvi l'elenco completo delle missioni attive fino all'una italiana di questa notte, vi suggeriamo come sempre di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense possono variare da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Ripara il rifugio, Quartiere Industriale autunnale (Livello Casa Base consigliato 23) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Ri-Vantaggio, Pura Goccia di Pioggia, 55 Biglietti Evento e Oro stagionale

Vallarguta

Consegna la bomba, Bunker nel deserto (Livello Casa Base consigliato 58) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Eroi, Stravantaggio epico (viola), 92 Biglietti Evento e Oro stagionale

Affronta una tempesta di categoria 1, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 70) - 35 V-Buck, Occhio della Tempesta, Punti Esperienza Superstiti, Ri-Vantaggio, 102 Biglietti Evento e Oro stagionale

Montespago

Consegna la bomba, Quartiere Industriale (Livello Casa Base consigliato 116) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Stravantaggio epico (viola), Ri-Vantaggio, 124 Biglietti Evento e Oro stagionale

Le missioni disponibili oggi con V-Buck tra le ricompense spaziano tra le varie aree presenti nel gioco e solo una di queste è facilmente accessibile. Nel caso in cui non abbiate ancora sbloccato l'accesso a Vallarguta e Montespago, la terza e la quarta area di gioco, vi suggeriamo di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui nella sua lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra nella schermata principale di Salva il Mondo, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici". Così facendo aggirerete le limitazioni imposte dal gioco e potrete completare la missione ricevendo tutte le ricompense a tempo.

Sapevate che a breve sarà possibile ottenere gratis i Twitch Drop di Fortnite durante la finale della Coppa Campioni? Non dimenticate inoltre di dare uno sguardo ai nostri consigli su come completare tutti gli Incarichi del Mandaloriano in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5, così da sbloccare la versione completa dell'armatura Beskar.