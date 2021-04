Fortnite: come ottenere 2 secondi di tempo in volo su un veicolo

Tra le varie sfide della Settimana 5 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 ce n'è una che chiede ai giocatori di effettuare una particolare acrobazia a bordo di un qualsiasi veicolo terrestre.

Nello specifico, l'obiettivo di cui stiamo parlando vuole che i giocatori ottengano ben 2 secondi di tempo in volo su un veicolo. In pratica, quindi, per completare questa missione dovete restare in aria mentre siete all'interno di un mezzo per 2 secondi. Fortunatamente la sfida non va completata effettuando un unico salto e, nel caso in cui doveste incontrare delle difficoltà, potreste pensare di effettuare due diversi salti della durata di un secondo per completare ugualmente la missione ed ottenere le ricompense. A prescindere da quali siano le vostre preferenze, esistono svariati modi per poter portare a termine la sfida ed uno di questi consiste nel saltare in sella ad un veicolo per poi correre a tutta velocità verso una passerella o un dirupo per fare in modo che il mezzo resti sospeso per un po' in aria. L'altro metodo, molto più pratico, consiste nel creare una piccola passerella con i materiali da costruzione, così da potervi regolare sull'altezza da raggiungere e da poter completare la sfida in qualsiasi luogo della mappa, magari a distanza dagli altri utenti. In ogni caso potete provare a completare la missione nella modalità Rissa a Squadre, dove i veicoli sono meno numerosi ma è improbabile che nelle fasi iniziali qualcuno provi a mettervi i bastoni tra le ruote.

Per questa sfida si possono utilizzare sia automobili che furgoni, ma per questioni di praticità vi suggeriamo di utilizzare la Whiplash, ovvero l'automobile la cui forma ricorda molto da vicino una Lamborghini: questo è l'unico veicolo che può consumare della benzina per aumentare la velocità temporaneamente grazie al turbo, così da prendere la rincorsa e restare sospesi in aria qualche istante aggiuntivo.

Avete già letto la nostra guida su come modificare veicoli con pneumatici da fuoristrada in Fortnite?