Fortnite: come ottenere 200 V-Buck gratis il 14 febbraio tra Tavolaccia e Montespago

Se siete a caccia di V-Buck per fare acquisti nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale (vi ricordiamo che per le prossime ore sarà possibile acquistare il set di Flash), ecco i consigli per accumulare almeno 200 V-Buck solo per oggi, domenica 14 febbraio 2021, in Salva il Mondo.

Prima di proporvi l'elenco completo delle missioni attive fino all'una italiana di questa notte, vi suggeriamo come sempre di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense possono variare da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Recupera i dati, Periferia Autunnale (Livello Casa Base consigliato 19) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti x2, Pura Goccia di Pioggia, 52 Biglietti Evento e Oro stagionale

Montespago

Evacua il Rifugio, Prateria (Livello Casa Base consigliato 82) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Eroe x2, Fulmine in Bottiglia, 112 Biglietti Evento e Oro stagionale

Cavalca il Fulmine, Città (Livello Casa Base consigliato 116) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti x2, Ri-Vantaggio x130, 124 Biglietti Evento e Oro stagionale

Cavalca il Fulmine, Quartiere Industriale (Livello Casa Base consigliato 132) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Punti Esperienza Superstiti, Pura Goccia di Pioggia, 128 Biglietti Evento e Oro stagionale

Oggi le missioni coinvolgono sia Tavolaccia che Montespago, ovvero la seconda e la quarta area di gioco. Se la prima dovrebbe essere accessibile a chiunque abbia giocato per qualche ore alla modalità cooperativa di Fortnite, l'accesso a Montespago richiede invece molta più fatica e non sono in molti a poter avviare le tre missioni ambientate in quest'area. Se non avete ancora accesso all'ultima area di Salva il Mondo, vi suggeriamo di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra nella schermata principale di Salva il Mondo, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici". Così facendo aggirerete le limitazioni imposte dal gioco e potrete completare la missione ricevendo tutte le ricompense a tempo.

Va precisato che le attività elencate poco sopra consentono di ottenere V-Buck senza costi aggiuntivi esclusivamente per i giocatori che godono dello status di Fondatore di Fortnite Salva il Mondo: parliamo di quegli utenti che hanno acquistato il gioco durante l'accesso anticipato, ormai terminato. Questo significa che se avete acquistato Salva il Mondo dopo il 2 luglio 2020 non avete possibilità di ottenere i V-Buck gratis completando le attività giornaliere.

Avete già dato un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come completare tutte le sfide della Settimana 11 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5?