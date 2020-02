Fortnite: come ottenere 2000 V-buck con le sfide Ranger dell'amor perduto

In occasione di San Valentino 2020, le sfide del set Ranger dell'amor perduto sono tornate in Fortnite Capitolo 2. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarle, in modo da ottenere 2000 V-buck in ricompensa.

Dopo avervi spiegato come sbloccare la skin Harley Quinn Sempre Fantasmagorica, di seguito vediamo come ottenere 2000 V-buck acquistando e completando le sfide del set Ranger dell'amor perduto, tornato anche su Fortnite Capitolo 2 in occasione di San Valentino 2020.

Come completare gli obiettivi missione del set Ranger dell'amor perduto e ottenere 2000 V-buck

Per guadagnare i 2000 V-buck dovrete completare tutti e 14 gli obiettivi missione del set sfide del Ranger dell'amor perduto. Una volta acquistato il set in questione, che potete comprare al prezzo di 19,99 euro nei rispettivi store online, troverete il set delle sfide all'interno della schermata "Sfide" di Fortnite Capitolo 2, in fondo a destra.

Come si completando i 14 obiettivi missione? Semplice: portando a termine 14 tra missioni giornaliere e/o settimanali. Ricordiamo che le missioni giornaliere sono disponibili per tutti i giocatori, mentre quelle settimanali sono accessibili solo per coloro che hanno acquistato il Pass Battaglia. Segnaliamo inoltre che le missioni Amore e Guerra non verranno conteggiate per portarsi avanti negli obiettivi missione.

Siete già riusciti a ottenere i 2000 V-buck? Come li userete? Una buona idea potrebbe essere quella di metterli da parte in vista della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2, il cui debutto è fissato per giovedì 20 febbraio.