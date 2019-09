Fortnite: come ottenere 220 V-Buck gratis il 2 settembre tra Pietralegno e Montespago

Non avete ancora i V-Buck necessari per poter acquistare la Stagione X di Fortnite Battaglia Reale? Nessun problema, poiché quello di oggi è un grandissimo giorno per i cacciatori di V-Buck di Salva il Mondo, i quali possono accumulare almeno 220 V-Buck completando alcune semplici missioni.

Prima di iniziare con l'elenco delle ricche missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Cavalca il Fulmine, Città (Livello Casa Base consigliato 15) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Pura goccia di pioggia, Oro stagionale

Tavolaccia

Cavalca il Fulmine, Periferia (Livello Casa Base consigliato 28) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Pura goccia di pioggia, Oro stagionale

Vallarguta

Affronta una tempesta di categoria 2, Route 99 (Livello Casa Base consigliato 64) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Stravantaggio raro (blu), Oro stagionale

Montespago

Affronta una tempesta di categoria 2, Quartiere industriale (Livello Casa Base consigliato 94) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Sopravvissuti, Stravantaggio epico (viola), Oro stagionale

Recupera i dati, Foresta (Livello Casa Base consigliato 128) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Occhio della tempesta, Oro stagionale

Le missioni di oggi sono ambientate in ogni singola area del gioco e, per alcuni di voi, alcune di queste potrebbero essere inaccessibili. In questi casi è bene chiedere aiuto ad un amico, che potrà creare una lobby privata e invitarvi, così da ignorare i limiti di livello. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

