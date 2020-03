Fortnite: come ottenere 250 V-Buck gratis il 27 marzo tra Pietralegno e Montespago

Se avete bisogno di un bel po' di V-Buck per fare qualche acquisto nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale, magari per accaparrarvi la nuovissima skin del Re Oro, ecco una serie di consigli che vi permetteranno solo per oggi di ottenere almeno 250 V-Buck in Salva il Mondo.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Recupera i dati, Periferia (Livello Casa Base consigliato 9) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Oro stagionale, 50 biglietti lunari

Tavolaccia

Ripara il rifugio, Città (Livello Casa Base consigliato 28) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti X2, Oro stagionale, 60 biglietti lunari

Evacua il rifugio, Foresta (Livello Casa Base consigliato 28) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti X2, Oro stagionale, 72 biglietti lunari

Vallarguta

Affronta una tempesta di categoria 3, Thunder Route 99 (Livello Casa Base consigliato 28) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Stravantaggio non comune (verde), Oro stagionale, 98 biglietti lunari

Montespago

Ripara il rifugio, Foresta (Livello Casa Base consigliato 100) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Stravantaggio epico (viola), Oro stagionale, 120 biglietti lunari

Consegna la bomba, Periferia (Livello Casa Base consigliato 108) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Stravantaggio leggendario (arancione), Oro stagionale, 122 biglietti lunari

Se per qualche motivo non doveste aver ancora sbloccato una delle quattro aree di gioco, sappiate che è possibile aggirare i limiti imposti dal gioco semplicemente chiedendo ad un amico di livello più alto di creare una lobby privata per poi invitarvi. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

