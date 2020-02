Fortnite: come ottenere 290 V-Buck gratis il 25 febbraio tra Pietralegno e Montespago

Se siete in possesso di Fortnite Salva il Mondo, sappiate che quella di oggi è una giornata incredibile per accumulare i preziosi V-Buck, i gettoni utili all'acquisto di skin e altri oggetti cosmetici nel negozio della Battaglia Reale. Scopriamo come mettere da parte in pochi minuti e solo per oggi almeno 290 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Cavalca il fulmine, Quartiere industriale (Livello Casa Base consigliato 15) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale, 50 biglietti lunari

Tavolaccia

Ripara il rifugio, Periferia (Livello Casa Base consigliato 28) - 30 V-Buck, Stravantaggio non comune (verde), Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale, 65 biglietti lunari

Recupera i dati, Foresta (Livello Casa Base consigliato 46) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Stravantaggio non comune (verde), Oro stagionale, 80 biglietti lunari

Cavalca il fulmine, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 46) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale, 80 biglietti lunari

Vallarguta

Affronta una tempesta di categoria 3, Periferia (Livello Casa Base consigliato 52) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale, 88 biglietti lunari

Montespago

Evacua il rifugio, Foresta (Livello Casa Base consigliato 76) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Pura goccia di pioggia, Oro stagionale, 108 biglietti lunari

Ripara il rifugio, Periferia (Livello Casa Base consigliato 124) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Stravantaggio leggendario (arancione), Oro stagionale, 126 biglietti lunari

Come potete vedere, le missioni coinvolgono qualsiasi area presente nel gioco e se per qualche motivo non disponete dell'accesso ad una di esse potete sempre ripiegare su un amico, il quale potrà creare una lobby privata ed aiutarvi. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

