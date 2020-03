Fortnite: come ottenere 290 V-Buck gratis il 4 marzo tra Pietralegno e Montespago

Sembra proprio che Epic Games stia impazzendo e con il reset di oggi di Fortnite Salva il Mondo ha messo a disposizione così tante missioni da permettere ai propri utenti di accumulare almeno 290 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Recupera i dati, Quartiere industriale (Livello Casa Base consigliato 9) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale, 50 biglietti evento

Cavalca il fulmine, Città (Livello Casa Base consigliato 15) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Pura goccia di pioggia, Oro stagionale, 50 biglietti evento

Tavolaccia

Cavalca il fulmine, Foresta (Livello Casa Base consigliato 46) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale, 80 biglietti evento

Vallarguta

Evacua il rifugio, Periferia (Livello Casa Base consigliato 64) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Sopravvissuti, Occhio della tempesta, Oro stagionale, 98 biglietti evento

Montespago

Affronta una tempesta di categoria 2, Periferia (Livello Casa Base consigliato 116) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Fulmine in bottiglia, Oro stagionale, 118 biglietti lunari

Combatti la tempesta, Periferia (Livello Casa Base consigliato 116) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Sopravvissuti, Stravantaggio leggendario (viola), Oro stagionale, 124 biglietti lunari

Consegna la bomba, Foresta (Livello Casa Base consigliato 140) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Stravantaggio leggendario (viola), Oro stagionale, 130 biglietti lunari

Se non potete partecipare ad una di queste missioni perché troppo difficile o ambientata in una zona a voi inaccessibile, chiedete aiuto ad un amico che creerà per voi una lobby privata e vi consentirà di ignorare i limiti di livello imposti dal gioco. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

