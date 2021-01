Fortnite: come ottenere 75 V-Buck gratis il 10 gennaio a Pietralegno

Sebbene il negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale non abbia accolto oggi nessun nuovo costume legato a collaborazioni come quelli visti nelle scorse settimane, potrebbe farvi comodo accumulare qualche gettone per i prossimi acquisti. Ecco quindi i consigli su come accumulare oggi, 10 gennaio 2021, almeno 75 V-Buck in Salva il Mondo.

Prima di proporvi l'elenco completo delle missioni attive fino all'una italiana di questa notte, vi suggeriamo come sempre di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense possono variare da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Cavalca il Fulmine, Foresta (Livello Casa Base consigliato 9) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Punti Esperienza Superstiti, Biglietti Evento e Oro stagionale

Per vostra fortuna la missione proposta oggi da Epic Games per i giocatori di Fortnite Salva il Mondo è ambientata a Pietralegno, ovvero la prima delle quattro aree di gioco. Questo significa che chiunque abbia anche solo acquistato la modalità cooperativa del titolo e portato a termine il tutorial ha l'opportunità di dare il via alla missione. A questo proposito, oggi non è necessario che chiediate ad un amico di invitarvi nella sua lobby privata, poiché il livello della missione è così basso che potete cercare degli alleati tramite matchmaking, così che il gioco vi abbini automaticamente ad altri utenti.

Vi ricordiamo che se non avete ancora raggiunto il livello 100 del Pass Battaglia potete trovare sulle nostre pagine una guida con i consigli su come completare tutte le sfide della Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata alla guida su come far saltare buchi da pesca a Stagno Flopper e a Lago delle Canoe.