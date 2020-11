Fortnite: come ottenere 75 V-Buck gratis il 10 novembre a Pietralegno

Avete bisogno di qualche V-Buck extra per acquistare uno o più oggetti a tema Ghost Rider nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale? Allora seguite i nostri consigli per accumulare almeno 75 V-Buck in Salva il Mondo grazie alle missioni di oggi, 10 novembre 2020.

Prima di proporvi l'elenco completo delle missioni attive fino alle ore 2:00 italiane di questa notte, vi suggeriamo come sempre di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense possono variare da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Recupera i dati, Quartiere Industriale (Livello Casa Base consigliato 15) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X3, 50 Biglietti Evento e Oro stagionale

Oggi la missione è davvero semplice, dal momento che è ambientata nella primissima area di gioco, Pietralegno, e la si può sbloccare dopo una manciata di minuti di Salva il Mondo. Il nostro consiglio è quindi quello di affrontarla tramite matchmaking, ma se per qualche motivo non potete avviare autonomamente la missione potete al solito utilizzare il trucco delle lobby private. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra nella schermata principale di Salva il Mondo, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici". Così facendo aggirerete le limitazioni imposte dal gioco e potrete completare la missione ricevendo tutte le ricompense a tempo.

Sapevate che da oggi è possibile giocare Fortnite Capitolo 2 gratis a 4K e 60 fps su Xbox Series X? L'upgrade gratuito di PlayStation 5 sarà invece disponibile dal prossimo 19 novembre 2020, ovvero al day one della console next-gen Sony. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata alla guida su come sfiorare gli 88 km/h con una Whiplash in Fortnite Stagione 4.