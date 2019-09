Fortnite: come ottenere 75 V-Buck gratis il 12 settembre a Pietralegno

Nel corso della giornata di ieri è stato pubblicato un nuovo aggiornamento di Fortnite e, come al solito, è spuntato sul web il classico leak di skin, emote e picconi in arrivo nella Battaglia Reale. Per prepararsi al meglio all'arrivo di tutti questi contenuti è quindi bene iniziare a racimolare qualche gettone.

Completando sia la missione che trovate qui sotto che l'Incarico Giornaliero potrete ottenere almeno 75 V-Buck, una cifra non incredibile ma che vale la pena aggiungere al proprio portafoglio virtuale vista la sua semplicità.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Cavalca il fulmine, Foresta (Livello Casa Base consigliato 5) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Eroe X2, Oro stagionale

Si tratta, come potete ben vedere, di una missione estremamente semplice e alla portata di chiunque possieda la modalità cooperativa del gioco. Nello sfortunato caso in cui non doveste avere accesso a questa missione, potete sempre farvi aiutare da qualche amico con l'ausilio di una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già visto completato tutte le novità dell'ultima patch di Fortnite?