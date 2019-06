Fortnite: come ottenere 75 V-Buck gratis il 13 giugno a Pietralegno

La modalità Scatto dell'Orda di Fortnite Battaglia Reale è disponibile e, con tutta probabilità, questa notte arriveranno le misteriose skin apparse nella nuova schermata di caricamento dell'evento. Cosa ne dite quindi di aggiungere al vostro portafoglio virtuale qualche V-Buck extra?

Purtroppo oggi c'è una sola missione da completare e, al solito, vi consigliamo di completarla con l'Incarico Giornaliero, in modo da ottenere almeno 75 V-Buck.

Ecco di seguito l'allerta del giorno:

Pietralegno

Recupera i dati, Zona Industriale (Livello Casa Base consigliato 9) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Oro stagionale, 50 Biglietti Estate

Quella di oggi è una missione estremamente semplice da affrontare e non dovreste avere alcun problema a completarla anche se siete alle prime armi. Vi basterà superare il tutorial e aggiungere qualche superstite alla squadra per raggiungere agilmente il livello 9 della casa base. In caso contrario potete sempre creare un party privato e farvi aiutare da qualche amico.

Vi ricordiamo che è iniziato oggi l'evento Scatto dell'orda di Fortnite, durante il quale potrete completare delle semplici sfide che vi permetteranno di sbloccare ricompense esclusive, inclusa una copertura animata per armi e veicoli. Sapevate che a breve potrebbe arrivare un evento Fortnite X Stranger Things?