Fortnite: come ottenere 75 V-Buck gratis il 13 ottobre a Pietralegno

Mancano solo poche ore all'attesissimo evento di Fortnite Battaglia Reale che darà il via alla Stagione 11 e, con tutta probabilità, porterà una ventata d'aria fresca nel titolo Epic Games. Se volete mettere da parte qualche gettone per il prossimo Pass Battaglia vi consigliamo quindi di seguire i nostri consigli e ottenere almeno 75 V-Buck.

Per aumentare il quantitativo di gettoni accumulato vi suggeriamo come sempre di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense possono variare da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Combatti la Tempesta, Città (Livello Casa Base consigliato 5) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Eroi, Oro stagionale

Questa è una missione estremamente semplice e alla portata di chiunque, anche chi ha iniziato a giocare solo da qualche ora alla modalità cooperativa di Fortnite. In ogni caso potrete sempre fare affidamento ad un gruppo di amici e chiedere loro aiuto tramite la creazione di una lobby privata, così da poter accedere alla missione nel caso in cui dovesse risultare inaccessibile per il vostro profilo. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

