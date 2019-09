Fortnite: come ottenere 75 V-Buck gratis il 13 settembre a Pietralegno

Con l'arrivo della possibilità di votare le prossime skin di Fortnite, è già possibile sapere in anticipo quali verranno messe in vendita nei prossimi giorni. Se siete quindi intenzionati all'acquisto di una delle tre skin tra quelle proposte nella votazione, ecco qualche consiglio su come accumulare almeno 75 V-Buck in Salva il Mondo.

Ecco di seguito le allerte del giorno, le quali andrebbero accompagnate al completamento dell'Incarico Giornaliero per massimizzare il quantitativo di gettoni ottenuti:

Pietralegno

Cavalca il fulmine, Città (Livello Casa Base consigliato 15) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Pura Goccia di Pioggia, Oro stagionale

Proprio come per la missione di ieri, l'allerta del giorno è davvero semplice e dovrebbe essere alla portata di tutti i giocatori, compresi quelli che hanno iniziato la loro avventura in Salva il Mondo da pochissimo tempo. Nel caso in cui non doveste ugualmente avere accesso a questa missione, il consiglio è di chiedere aiuto ad un amico, che potrà invitarvi in una lobby privata ignorando eventuali limiti di livello. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

