Fortnite: come ottenere 75 V-Buck gratis il 15 agosto a Pietralegno

Le missioni di a base di V-Buck non si fermano nemmeno oggi, dal momento che è possibile accumulare almeno 75 V-Buck completando una semplice quest.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Recupera i dati, Quartiere Industriale (Livello Casa Base consigliato 9) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Pura goccia di pioggia, Oro stagionale

La missione di oggi è incredibilmente facile ed è ambientata nella prima area di gioco: Pietralegno. Ciò significa che può avviarla e completarla chiunque abbia portato a termine il tutorial di gioco e non occorre chiedere aiuto agli amici, dal momento che trovare degli alleati tramite il matchmaking sarà più che sufficiente per accaparrarsi le ricompense in palio.

Vi ricordiamo che il titolo Epic Games è stato rimosso dall'App Store e dal Google PlayStore e che il team di sviluppo ha intrapreso un'azione legale contro le due aziende. Nel frattempo, sappiate che è possibile scaricare Fortnite su Android al di fuori del Play Store di Google.