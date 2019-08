Fortnite: come ottenere 75 V-Buck gratis il 16 agosto a Pietralegno

Siete a corto di V-Buck e avete il disperato bisogno di acquistare il Pass Battaglia della Stagione X di Fortnite Battaglia Reale? Nessun problema, poiché sono tornate le missioni di Salva il Mondo con i gettoni tra le ricompense ed è oggi possibile accumulare almeno 75 V-Buck.

Tutto ciò che dovrete fare è portare a termine l'Incarico giornaliero, che ha come premio dai 50 ai 100 V-Buck, e la missione seguente allerta:

Pietralegno

Recupera i dati, Periferia (Livello Casa Base consigliato 5) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Oro stagionale, Pura Goccia di Pioggia

Come potete facilmente intuire, si tratta di una missione di livello molto basso e accessibile a chiunque sia in possesso del gioco. Nel caso non foste in possesso dei requisiti necessari ad affrontare questa missione potete sempre farvi aiutare da qualche amico in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

