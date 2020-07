Fortnite: come ottenere 75 V-Buck gratis il 17 luglio a Pietralegno

A poche ore dal debutto delle sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 3, ecco che arriva anche un'interessante missione di Salva il Mondo che consente di accumulare in una manciata di minuti almeno 75 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Recupera i dati, Quartiere Industriale (Livello Casa Base consigliato 15) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Pura goccia di pioggia, Oro stagionale

Se non siete giocatori accaniti di Salva il Mondo, oggi è il vostro giorno fortunato poiché non dovrete preoccuparvi del livello di difficoltà della missione. La missione è infatti ambientata a Pietralegno, la prima area di gioco, e basta aver completato il tutorial per poterla affrontare. Questo significa che vi basterà affidarvi al matchmaking per trovare altri utenti con i quali combattere gli Abietti e portare a termine l'obiettivo, così da ottenere le ricompense dell'allerta.

Sapevate che Black Manta è disponibile nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2?