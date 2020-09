Fortnite: come ottenere 75 V-Buck gratis il 19 settembre a Pietralegno

Se avete bisogno di V-Buck, magari per prepararvi all'arrivo di Pantera Nera e Venom nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale, ecco come ottenere almeno 75 V-Buck in Salva il Mondo.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Cavalca il fulmine, Città (Livello Casa Base consigliato 15) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Punti Esperienza Eroe, 50 Biglietti Evento e Oro stagionale

La missione del giorno è davvero semplice e non occorre far altro che completare le prime quest che fungono da tutorial, dal momento che è ambientata nella primissima area di gioco: Pietralegno. Per questo motivo potrete affidarvi al semplice matchmaking per trovare altri giocatori con i quali collaborare per portare a termine la missione ed ottenere tutte le ricompense.

