Fortnite: come ottenere 75 V-Buck gratis il 20 maggio a Pietralegno

Se non volete lasciarvi sfuggire una delle prossime skin in arrivo su Fortnite Battaglia Reale, allora non potete assolutamente perdervi le missioni del giorno in Salva il Mondo, utili ad accumulare almeno 75 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Cavalca il fulmine, Città (Livello Casa Base consigliato 15) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Pura Goccia di Pioggia, Oro Stagionale

Come potete vedere, la missione è ambientata nella primissima area di gioco ed è quindi impossibile che non possiate avviarla. Proprio per questo motivo, non è necessario oggi ricorrere al solito trucchetto del party privato e, anche se avete iniziato a giocare da pochissimo, potete affidarvi al matchmaking del gioco per trovare degli alleati con i quali completare la missione.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche tutti i dettagli sulla sfida segreta di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, la quale chiede di celebrare la pace tra Orsacchiotti e Gnomi.